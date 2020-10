Avtalet klart: Högre hyra för KHK

Efter långa diskussioner under våren är nu hyresavtalet mellan Karlskrona kommun och Karlskrona hockeyklubb klart. Den nya hyran för Karlskrona hockeyklubb landar på 500 000 kronor per år. Tidigare har klubben betalat 300 000 kronor per år i hyra.

– Jag tycker att vi haft en bra dialog med varandra, säger Eva Strömqvist (S), ordförande i drift- och servicenämnden.

Det nya avtalet gäller från augusti i år och tio år framåt. Det är också klart att kommunen köper inventarier i arenan på 1,3 miljoner kronor.

– Det känns bra att ha ett avtal klart så vi vet vad som gäller. För oss är det en trygghet att vi vet vilka kostnader vi har, säger Tobias Larsson ordförande i Karlskrona hockeyklubb.