Efter licensnämndens beslut – då överklagar KHK

Det var den 12 juni som Karlskrona HK fick beskedet om att klubben nekas licens för hockeyallsvenskan av Licensnämnden. Strax därefter svarade klubben att man planerade att överklaga beslutet.

Under måndagskvällen meddelande klubbens styrelse, via en sändning på Facebook, att en överklagan kommer att lämnas in till appellationsnämnden på fredag.

– Det handlar om att vi ska visa upp att vi inte är på obestånd och att vi har en likviditetsplan. Så vi jobbar på argumentationen kring det just nu, sade Tobias Larsson, ordförande i KHK.

Han räknar med att det kommer att ta ett par veckor innan ett nytt beslut kommer efter klubbens överklagan.