KD-beslutet överraskade styret: ”Förvånade och besvikna”

SVT Nyheter Blekinge kunde under onsdagskvällen avslöja att Kristdemokraternas distriktsstyrelse samma kväll fattat beslutet att lämna det styre som bildades efter valet.

För de båda samarbetspartierna kom beskedet som en total överraskning:

– Vi är både förvånade och besvikna över beskedet som vi fick via media sent igår kväll. Våra samtal i det politiska styret med KD:s nya gruppledare har varit bra och konstruktiva, säger Kevin Ny (C), gruppledare och Regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S) menar att beslutet kan få allvarliga konsekvenser för Region Blekinges framtid.

– Region Blekinge står inför den kanske svåraste ekonomiska krisen någonsin. Då är det inte läge att kasta ut Regionen i ett parlamentariskt kaos, utan vad som behövs är snarare en bred samling.