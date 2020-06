Klartecken för närakuten i Karlshamn – ska öppnas i år

Det var på ett extra sammanträde som beslutet togs under onsdagen.

– Efter så många turer som detta ärendet blivit utsatt för under ett och ett halvt år är det med glädje vi kan meddela Blekingeborna att det nu är i hamn, säger Emma Stjernlöf (M) regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2019 vid tre tillfällen behandlat ärendet om öppnande av närakut i Karlshamn men beslutet har skjutits på framtiden. Men i om med beslutet på sammanträdet under onsdagen ska närakuten öppnas under 2020, och ska sedan utvärderas efter två år.

Här är turerna kring öppnandet av en närakut i Karlshamn: