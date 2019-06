Färre stölder vid Sweden Rock – polisrytteriet kan ha påverkat

Polisen beskriver festivalen, som nu är inne på sitt sista dygn, som generellt lugn. Sweden Rock brukar sällan drabbas av några större våldsbrott men ett av de större problemen genom åren har varit stölder.

Polisrytteriet på plats

– Det är betydligt färre anmälningar totalt i år i jämförelse med tidigare år, drygt hälften så många inskrivna ärenden jämfört med förra året. Största skillnaden är stölderna. Förra året anmäldes drygt 40 stölder och hittills i år är det 12, säger Maya Forstenius.

Polisen har arbetat för att minska antalet stölder och tror att en bidragande orsak kan vara polisens ryttare.

– Vi har jobbat mycket mot att minska stölderna och det är glädjande att det ger resultat. Dels har vi jobbat proaktivt med internationella stöldligor och kontrollerat personer i området. Sedan har vi för första gången polisrytteriet på plats och det är ju väldigt bra och brottsförebyggande, säger Maya Forstenius och fortsätter:

– De får en god överblick på hästryggen och kan snabbt röra sig över ytor och de syns ju också på långt håll och det kan ju verka avskräckande. Så det är faktorer som skulle kunna ha påverkat stölderna.

Två sexuella ofredanden

I fjol anmäldes fem misshandelfall under Sweden Rock och hittills i år är det tre. Även sexualbrott är ovanliga under festivalen. Men trots en generellt lugn festival så har polisen under natten mot lördagen tagit emot anmälningar gällande två fall av sexuellt ofredande.

Den första inträffade vid 22.30-tiden då en man i 40-årsåldern sexuellt ofredade en kvinna i 30-årsåldern. I samband med det så är det en man i kvinnans sällskap som skallar den misstänkte, varpå en anmälan om misshandel också skrivs.

Ytterligare en man är misstänkt för att ha sexuellt ofredat två kvinnor vid en annan plats på festivalområdet.