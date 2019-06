Ovädret drog in under lördagsförmiddagen, med kraftiga regnskurar och åska. Som en följd av det blir flera spelningar alltså senarelagda meddelar festivalledningen via sin app.

Lördagens första artister är Dust Bowl Jokies som skulle spelat 11:30. Där efter går Danko Jones på festivalens stora scen klockan 12:15.

Exakt vilka konserter som påverkas, och hur mycket, är i nuläget oklart.