Krog riskerar vite efter stor insats under helgen

Under helgen genomfördes en samordnad insats mot ett tiotal krogar i Karlskrona. Förutom kommunen var bland andra räddningstjänst, alkoholhandläggare och polis inblandade. Det var första gången som en sådan insats genomfördes där flera myndigheter var inkopplade.

Anledningen till insatsen är att antalet konstaterade fall av covid-19 ökat kraftigt i länet. Framför allt syns ökningen bland unga vuxna i åldern 20-29 år och flera av fallen har kunnat kopplas till just krogbesök.

– De flesta krogar sköter sig bra men det var några som skötte sig sämre. Framför allt var det en som skötte sig markant sämre. Där kommer vi nu gå vidare med föreläggande om att man måste förhålla sig till de regler som gäller, säger Sofia Bothorp, miljöchef i Karlskrona kommun.

Riskerar vite

Krogen, som nu riskerar vite, inspekterades vid två tillfällen under en av kvällarna. Men trots tillsägelse hade situationen förvärrats vid det andra besöket under natten. Även klagomål hade lämnats in om krogen.

– Det var omöjligt att hålla avstånd mellan människor som var i lokalen, säger Sofia Bothorp.

Hur stort vite som krogen kommer tilldelas är inte klart i nuläget.