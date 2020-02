Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare vid Region Blekinge Foto: SVT

Misstänkt coronafall i Blekinge – provsvar under onsdagen

Region Blekinge har ett misstänkt fall av corona-viruset. Patienten, som varit i Kina de senaste två veckorna, har kommit in med luftvägssymptom och isoleras just nu på infektionskliniken.

– Vi har tagit prov och förväntas få svar under onsdagen, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare vid Region Blekinge.

BLT var först med att berätta om det misstänkta fallet. Bengt Wittesjö betonar också att det i nuläget handlar om ett misstänkt fall. – Eftersom det är en person som har varit i Kina de senaste fjorton dagarna med luftvägssymptom har vi tagit prov, säger han. Finns på infektionskliniken Patienten finns just nu på infektionskliniken och hålls isolerad. – Det blir man automatiskt när det finns en misstanke, säger Bengt Wittesjö. ”Låg misstanke” Provsvar från Folkhälsomyndigheten väntas under onsdagen. Några närmare detaljer än så vill inte Bengt Wittesjö lämna i nuläget. – Det är en låg misstanke, men vi kan förstås inte utesluta något förrän vi fått provsvar. I en tidigare version uppgav vi att provsvaren väntades under tisdagen, rätt ska vara under onsdagen enligt smittskyddsläkaren. Dela Dela

