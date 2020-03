Foto: Pontus Lundahl/TT

Prao ställs in för högstadieelever i Karlskrona

All prao för högstadieelever i Karlskrona under vårterminen kommer att ställas in. Det beslutade Kunskapsförvaltningen under fredagen.

Orsaken är spridningen av coronaviruset, och den ökade risk prao-verksamheten innebär för eleverna i och med fler kollektiva resor och ökade sociala kontakter. Det skriver kunskapsförvaltningens chef Yvonne Strandh i ett utskick. Dela Dela

