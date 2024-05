Ronnebybo frikänns från grova krigsbrott i Syrien

Enligt åtalet skulle mannen tillsammans och i samförstånd med andra avrättat två obeväpnade män på ett torg i den lilla byn al-Sawana sydväst om Palmyra, Syrien.

Han åtalades också misstänkt för att allvarligt ha skändat en enligt krigets lagar skyddad avliden person på offentlig plats.

När brotten begicks 2015 skulle mannen, enligt åtalet, tillhört terrorgruppen IS.

Bevisningen räcker inte

Nu frikänns mannen, som greps och häktades i mars 2023, från krigsbrottsåtalet.

Blekinge tingsrätt konstaterar i domen att mycket tyder på att de åtalade händelserna har ägt rum på det sätt som beskrivits, och att det är klarlagt att Ronnebybon agerat för IS räkning, bland annat genom att leda terrororganisationen in i staden och hjälpa till med att samla in vapen från byborna.

Men tingsrätten menar vidare att bevisningen inte räcker för att styrka på vilket sätt Ronnebybon varit delaktig i de två åtalade händelserna. Detta då bevisningen främst bestått av muntliga vittnesuppgifter.

Befann sig på torget

Mannen har genomgående nekat till brottsanklagelserna, och berättar i förhör hur han tvingades av IS att utföra vissa arbetsuppgifter. Han medger att han befann sig på torget där de två männen avrättades, men bara för att få tillbaka sin bil som han menar att terrorgruppen tagit.

Den omfattande utredningen har bedrivits av polis och åklagare i både Sverige och Belgien, i nära samarbete med Tyskland och även med hjälp av Turkiet.

Texten uppdateras.

KLIPP: Här begicks de misstänkta IS-dåden