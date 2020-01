Så mycket betalar Blekinges invånare för inhyrd vårdpersonal

Region Blekinges invånare har i genomsnitt betalat 822 kronor per person under ett år, för inhyrd vårdpersonal. Bara under 2019, från januari till september har Blekinges skattebetalare fått bidra med 635 kronor per invånare.

Regionen vill minska kostnaderna

Region Blekinge försöker minska kostnaderna för inhyrd vårdpersonal, och det har skett en liten minskning från förra året. Kostnaden för hyrläkare har minskat med tre procent och kostnaden för övrig inhyrd personal, så som administrativ, har nollställts.

Det är kostnaden för sjuksköterskor som fortsätter att öka. Det är för att behovet av fler sjuksköterskor finns kvar, berättar Lennarth Förberg, regionstyrelsens ordförande.

– Det är ett problem att för mycket tid går åt till administrativa arbetsuppgifter istället för att möta patienter. Det kommer vi från den politiska sidan att arbeta mycket med att försöka vända under nästa år, säger Lennarth Förberg (M).

Fler administrativa tjänster

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Emma Stjernlöf, menar att man bör ha någon form av administrativ handläggare som kan sitta ute på avdelningen för att få ett mer övergripande ansvar. Det behövs fler administrativa tjänster som kan stötta upp vårdpersonalen.

– Medicinsk sekreterare är en grupp som är väldigt betydelsefull och som vi hade behövt rekrytera fler av, menar Emma Stjernlöf (M).