Så ska Karlskrona se ut – i 3D

Invånare kommer i framtiden till exempel kunna se hur alla framtida byggprojekt ser ut i Karlskrona. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut.

– Du kan välja din egna plats och gå ner där du själv bor och till exempel kolla hur ett byggförslag kan komma att se ut och hur det påverkar dig, säger planarkitekt Ann-Sofie Silverskär.

3D-modellen underlättar inte bara för meborgare utan även för byggherrar och arkitekter, som kan få större förståelse för detaljplanerna.

I framtiden ska 3D-staden också utvecklas och kommer då även kunna hjälpa Karlskronaborna med andra saker i vardagen.

– Vi tänker att vi kan lägga in vilka parkeringsplatser som är lediga just nu, att man kan se det via sin färddator. Då slipper man köra runt och leta.