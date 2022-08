Rullstolsburna Erik Eriksson blev utkastad från konsert – det fick bandet att reagera

SVT har nu träffat medlemmarna i Bolaget som blev upprörda när de tog del av SVT:s rapportering om händelsen under bandets konsert på festivalen One Wknd Only.

Killarna i Bolaget har nu skickat en hälsning till Erik Eriksson där de bjuder in honom och några vänner på en ny konsert med bandet.

– Vi vill att du får en ny chans och se en hel spelning denna gången. Vi löser biljetter till dig och några polare så fixar vi en riktig pangkväll, säger killarna i bandet.

När Erik Eriksson får se hälsningen blir han överraskad och glad.

– Det var lite överväldigande. Men det känns så klart jätteroligt.

Se Bolagets hälsning och Erik Erikssons reaktion i klippet ovan.