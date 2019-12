Sophia Ahlin är ordförande för Karlskrona Pride. Foto: Jerker Hagman/SVT

Sophia Ahlin är nominerad till pris på QX Gaygala

Till QX Gaygala är Sophia Ahlin från Karlskrona nominerad i kategorin ”Årets Keep Up The Good Work”.

– Det är fantastiskt kul att blir uppmärksammad för det arbete man gör, säger hon.

I februari är det dags för QX Gaygala 2020 på Cirkus i Stockholm. Sophia Ahlin från Karlskrona är en av de nominerade att vinna pris. – Jag är så klart väldigt överväldigad. Det här gör att man vill jobba vidare. Jag är jätteglad och att vara nominerad är fantastiskt kul, säger hon. ”Initiativ till Sölvesborgs Pride” I nomineringen står det: ”Den drivna politikern tog initiativ till Sölvesborgs Pride, som blir verklighet i sommar. Sophia är en av landets mest drivande hbtq-politiker som bara i år kämpat mot regnbågsflaggningsförbud, slagits för en modernare familjerpolitik där fler kan bilda familj, samt jobbat för att stärka regnbågsrättigheter.” ”Jättefin nominering” Sophia Ahlin kommenterar nomineringen. – Jag tycker att det är en jättefin nominering. Just genom att den belyser mitt politiska engagemang och det är genom politiken det går att göra skillnad. Sophia Ahlin har flera politiska förtroendeuppdrag för Moderaterna i Karlskrona. Hon är vice ordförande för Öppna moderaters riksförbund och ordförande för Karlskrona Pride. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!