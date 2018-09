Streamaren Nadmyre kan vinna pris på Esportgala

”Rymdskeppet” kallar Nadine Admyre den plats där hon varje dag streamar mellan fem och nio timmar. För ett år sedan lämnade hon jobbet som säkerhetskontrollant på flygplatsen i Kallinge för att leva på E-sport.

Nadmyre som är hennes artistnamn, har 24 000 följare på sin kanal och varje gång hon spelar tittar runt 1 000 personer på sändningen.

– Det är som att titta på en serie fast man improviserar mer. Det är väl det folk fastnar för, säger Nadine Admyre.

Nadine Admyre har nominerats till Stockholm International Esport Awards i kategorin ”Nordic broadcaster of the year” som delas ut under måndagen.

– Det känns overkligt och jättehäftigt, säger Nadine Admyre.

– För mig spelar inte själva priset någon roll. Jag har kommit längre än vad jag trodde att jag skulle göra så jag är bara lycklig över att få vara med där, säger Nadine Admyre.