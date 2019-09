Terrorforskaren: ”Han bör utredas för krigsbrott”

Den 41-årige Karlskrona-bon som 2012-2013 var i Syrien och krigade mot regimen är inte okänd för terrorforskaren Magnus Ranstorp.

– Han är väldigt välbekant. Jag följde honom på sociala medier, han lade upp många bilder och var väldigt öppen med vad han gjorde och att han gått med i terrorgruppen Mujahedeen Fi Ash-Sham. Det var ovanligt på den tiden att du hade en svensk, som du visste var svensk, som poserade med kroppar, de var ofta lite mer försiktiga, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare på Försvarshögskolan.

Den 41-årige mannen lade upp flera bilder från Syrien i sociala medier, i propagandasyfte. Foto: Skärmdump

Mujahedeen Fi Ash-Sham var en undergrupp till Jabhat al-Nusra och al-Qaida. Senare under kriget, när IS etablerades, löstes gruppen i stort sett upp och flera av medlemmarna gick till al-Nusra eller IS.

– Det är definitivt en terrorstämplad grupp. En grupp som är mycket problematisk och som har begått inte bara terrordåd utan många övergrepp mot civilbefolkningen.

”Bör utredas för krigsbrott”

41-åringen satt häktad i Storbritannien i nio månader, misstänkt för olika terrorbrott, men släpptes våren 2015 efter att åtalet lagts ner. Sedan dess bor han återigen i Sverige. Enligt Magnus Ranstorp bör han ses som en säkerhetsrisk, och utredas av svenska polisen.

– En person som poserar med döda kroppar bör utredas för krigsbrott. Står man och poserar med lik som en trofé tycker jag att det finns skäl att inleda en förundersökning kring det.

Hur bör återvändare hanteras?

– Det kan vara svårt för en mindre kommun att hantera, men det är viktigt att ha kontakt med personen och att man håller reda på dem. Alla personer som har varit nere i Syrien bör anses vara en säkerhetsrisk.

I nuläget förekommer inte 41-åringen som misstänkt i någon utredning av Polismyndigheten. Säkerhetspolisen vill inte kommentera ärendet. SVT Nyheter Blekinge har försökt få kontakt med 41-åringen, utan att lyckas.