Misstänkt terrorist åter i Karlskrona – så lever han i dag

Hösten 2012, när det syriska inbördeskriget hade rasat i ett drygt år, börjar bilder på en då 34-årig före detta Blekingebo dyka upp i sociala medier. Där ses han posera med vapen tillsammans med jihadister och bland tillfångatagna regimsoldater med ögonbindlar. På en bild sitter han hukad över en död kropp, med foten på eller nära kroppens huvud, med bildtexten ”vår fiende, en död shabiha (regimsoldat, reds anm)”.

– Han hade mycket på sociala medier som fångades upp av andra. Flera väldigt problematiska bilder, till exempel när han poserar med lik. Det här var ju några år innan IS bildades, och debatten om svenska terrorresenärer hade inte blommat upp riktigt, säger Magnus Ranstorp, terrorismforskare på Försvarshögskolan.

På flera bilder syns mannen posera med vapen. Foto: Skärmdump

Två år senare skapas stora rubriker när mannen grips på flygplatsen Heathrow i London.

Flyttade till Blekinge

Men tjugo år dessförinnan, 1992, flyttar mannen till Sverige och Karlshamn tillsammans med sin familj. Han har sedan dess haft flera adresser i bland annat Malmö, Karlskrona och Göteborg. I Sverige har han enligt egna uppgifter utbildat sig och jobbat som fordonsmontör, svetsare, truckförare, tolk och bilskadereparatör.

I Göteborg misstänks mannen ha radikaliserats, och han åker till Syrien för att slåss i kriget. Enligt flera källor ansluter han sig till gruppen Mujahedeen Fi Ash-Sham, som då har nära kopplingar till al-Qaida. Han deltar, enligt egna uppgifter i sociala medier, i flera strider. Bland annat när en armébas strax väster om Aleppo intas i december 2012. Men exakt vad han gjort i Syrien under den period han befinner sig där är oklart.

Terrorgruppen Mujahedeen Fi Ash-Sham laddade upp flera bilder i sociala medier i propagandasyfte. Här firas intagandet av armébasen utanför Aleppo. Foto: Skärmdump

Grips på Heathrow

Hösten 2014. Mannen är på väg till Filippinerna för att hjälpa sin dåvarande fru med diverse pappersarbete för att hon ska kunna följa med honom till Sverige. Resan går från Kastrup, med en två timmars mellanlandning på Heathrow. Där grips mannen av brittiska säkerhetstjänsten.

Han häktas, misstänkt för att ha deltagit i ett träningsläger för terrorister mellan 31 augusti 2012 och 1 mars 2013, och för att ha haft flera jihadistiska texter i sin dator, bland annat ”44 Ways to Serve and Participate in Jihad”, enligt The Guardian.

I nio månader hålls han häktad, innan åtalet läggs ner. Mannens försvarare hävdar att han slogs för samma styrkor som brittiska säkerhetstjänsten stöttat med pengar och materiel, och att det därför vore hyckleri att åtala honom. Något som säkerhetstjänsten inte kan eller vill motbevisa, enligt Guardian.

Vill öppna mataffär

SVT Nyheter Blekinge har försökt få till en intervju med återvändaren, utan att lyckas. Men i hans mejlkorrespondens med olika myndigheter har vi ändå kunnat skapa en bild av vad han gör i dag, och hur han ser på sin framtid.

Efter att terrormisstankarna i England lagts ner flyger han hem till Sverige och bosätter sig i Karlskrona igen. Han byter namn, och skaffar fru och barn. Men ett jobb är svårare att hitta. Han skriver att han fick ett heltidsjobb i Malmö, men så fort de fick reda på vem han var avskedades han.

Nu kämpar mannen för att få statlig ersättning för tiden han satt frihetsberövad i England. Han vänder sig till såväl Justitiekanslern (JK) som till Brottsoffermyndigheten. Han framhåller att han innan han greps hade fullt aktivitetsstöd från Försäkringskassan – och praktiserade på ett företag genom Arbetsförmedlingen.

– Om vi nu får skadeersättning kommer vi att använda de pengarna för att köpa en liten 1:a nånstans i Sverige och köpa en liten mataffär där vi kan klara oss om nu ingen vill anställa mig, skriver mannen i ett mejl till JK.

Men JK avslår hans ansökan, då han inte kunnat uppge vilken svensk åklagarkammare eller myndighet som begärt honom häktad. Istället hänvisas han till brittiska myndigheter.