Så rekryteras unga män från hela landet till Stockholms gängkrig

Sent under decemberkvällen misstänks två unga män ha kastat in en handgranat i ett trapphus i Enskededalen. Explosionen orsakar stora skador på entrén, och attacken tros vara riktad mot en välkänd gängkriminell som bor i huset och som kopplas till det ouppklarade mordet på rapparen Nils ”Einár” Grönberg.

Två 19-åriga män sitter häktade misstänkta för att ha utfört attacken. En av dem är från Karlskrona, den andra från Katrineholm. Ingen av dem har sedan tidigare någon synbar koppling till Stockholms gängkrig.

Se gärningsmännens egna film från sprängningen i klippet ovan.

Rekryterar från hela landet

Det här är en utveckling som polisen har sett eskalera det senaste året.

– Man tar gärna till sig individer bosatta utanför Stockholm för att begå gärningarna, mot betalning eller genom hot. Det kan vara allt ifrån att köra en bil, leverera ett vapen eller till och med genomföra en skjutning, säger Michael Mattsson, biträdande polisområdeschef i Blekinge och nordöstra Skåne.

En 21-årig stockholmare, enligt uppgift till SVT med nära kopplingar till den så kallade ”Kurdiske räven”, har häktats i sin frånvaro misstänkt för att ha anstiftat såväl sprängningen i Enskededalen som två andra sprängningar riktade mot kända svenska rapartister.

Planerade mord i Sundsvall

Bara en månad efter sprängningen genomför polisen i Sundsvall en razzia och griper ett stort antal personer. Det fallet kopplas också till Stockholms gängkonflikt – samtidigt som de misstänkta är hemmahörande i bland annat Sölvesborg, Växjö, Bollnäs, Kristianstad och Uppsala.

Enligt åklagaren i ärendet har insatsen lett till att åtminstone ett mord har förhindrats, och en stor mängd narkotika beslagtas.

Samtliga inblandade ska enligt uppgifter vara kopplade till samma kriminella nätverk, som styrs av den så kallade ”Kurdiska räven”. De nekar till brottsanklagelserna. Åtal i båda ärendena väntas under sommaren.