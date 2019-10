Åhléns svar om de Kinatillverkade dalahästarna

”Vi värnar både det svenska hantverket och den svenska dalahästen i sig och erbjuder den därför under olika former. Vi har under många år haft dalahästen i sortimentet och köper både in den traditionella dalahästen från svensk produktion i Dalarna (från Färnäs ca 1800 st per år) och som juldekoration 6000 st med produktion i Kina. Att vi köper in från Kina är dels en kapacitetsfråga produktionsmässigt där det finns utmaningar i Sverige att producera de kvantiteter vi vill köpa in, dels en prisfråga. Med vår inköpsstrategi värnar vi både den svenska produktionen samtidigt som vi fortsatt kan erbjuda denna klassiker med svenskt ursprung på den svenska marknaden.”