Blixten slog ner i Mathildas hus – köket totalförstördes

När strömmen gick under ett åskoväder i Mathildas hus i Blixbo utanför Falun började det plötsligt lukta starkt av brandrök.

Köket rökfylldes och först trodde man att blixten hade slagit ner i spisen och att den börjat brinna. Men ingen brand hittades till en början.

– Det var mer bara att det luktade och vi kunde inte se vart det kom ifrån, bara att det kom från köket. Så vi tänkte att det var spisen som den slagit ner i, säger Mathilda Johansson.

”Forsade under golvet”

Ofta slår blixten ner i till exempel en elstation eller en mast. Men det var inte vad som hände i Mathildas fall.

– Vi hörde hur det forsade under golvet. Antagligen hade blixten kommit in genom ett vattenrör, och av smällen som blev gick röret under golvet sönder.

När golvet revs upptäckte Mathilda att det trots allt hade brunnit under golvet.

– Det var vattenfyllt överallt, luktade brandrök och var alldeles bränt.

Blixtnedslaget orsakade en omfattande vattenläcka i köket – som var alldeles nyrenoverat.

– Vi skulle bara sätta in ett nytt fönster och några lister. Det var lite jobbigt att börja riva ut det nya golvet som vi precis hade lagt.

Normal sommar gällande skadeanmälningar

Trots att räddningstjänsten har haft många ärenden kopplade till åskovädret har Dalarnas största försäkringsbolag inte märkt av någon ökning gällande skadeanmälningar orsakade av åska, hittills.

– Med reservation för att sommaren inte är över ännu så sticker inte just denna sommar ut på något sätt vad gäller skador orsakade av åska, säger Marie Eriksson, kommunikationschef.