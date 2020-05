Branden på Gylle skola rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet – Polisen: ”Finns ingen naturlig förklaring i nuläget”

På torsdagseftermiddagen började det brinna kraftigt i taket på en av byggnaderna vid Gylle skola i Borlänge. Byggnaden där branden startade höll på att rivas och rivningsarbetet hade pågått under torsdagen, uppger polisen.

Elever som befann sig i närliggande byggnader evakuerades – men enligt räddningstjänsten kunde branden begränsas så att den inte nådde andra byggnader. Inga personer kom till skada.

Rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet

Det är fortfarande oklart hur branden startat och under fredagen kommer polisen att göra en teknisk undersökning på platsen. Polisens rubricering är just nu allmänfarlig vårdslöshet. Polisens presstalesperson Stefan Wickberg berättar under fredagsmorgonen att man gjort ett antal förhör.

– Vi gör förhören förutsättningslöst. Är det så att det inte finns någon naturlig förklaring så kan ju någon vara ansvarig i slutändan, säger han och fortsätter:

– Det finns ingen naturlig förklaring i nuläget.

Platsen är fortsatt avspärrad under fredagen och vaktas av väktare. Enligt polisen föreligger rasrisk på platsen.