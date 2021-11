Dalarna får sin första äggfrysningsklinik – öppnar till våren

Allt fler kvinnor fryser in sina ägg för att kunna satsa på karriären eller vänta in rätt partner och under 2022 får Dalarna sin första äggfrysningsklinik.

– Vi märker ett ökande intresse för att spara sina ägg, säger Bo Claesson, verksamhetschefen på Livio Fertilitetscentrum i Falun.