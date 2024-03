Efter blötväder och sena starter – 2 500 personer bröt Vasaloppet

Det blev bilkö till Vasaloppsstarten under söndagen, vilket ledde till att runt 1 000 deltagare blev sena till start. Orsaken var leriga parkeringsplatser som gjorde att varje bil som skulle parkera tog längre tid än tänkt.

Fler än vanligt avbröt loppet

Och resultatet efter årets lopp är också att fler än vanligt avbröt. Av de knappt 16 000 startande bröt omkring 2 500 åkare, en siffra som brukar ligga kring eller just under 1 000 personer.

– Det ligger högre än det brukar, men det är också ett av de tuffare åren på länge, med tufft före och svåra väderförhållanden, säger han.

Hade ni kunnat göra mer för att hjälpa åkarna med de tuffa förhållandena och förhindrat att så många behövde bryta?

– Det är långsiktiga frågor som vi jobbar med eftersom vädret kommer att vara en utmaning, kanske i högre utsträckning i framtiden. Men under förutsättningarna vi hade igår gjorde vi vad vi kunde. Vi gick in tidigt och drog nya spår, men vissa partier är svåra att gå in i .

Reptiderna förlängdes

Eftersom många åkare blev sena till start, fattades beslut om förlängda reptider, alltså tiden för åkare att passera innan repen dras vid de olika kontrollerna. Trots det har fler åkare än vanligt tvingats avbryta för att de inte hunnit i tid.

– Bedömningen att fler föll för repet. En del har kommit senare än 30 minuter till start, men om de varit en timme sena till start vet vi av erfarenhet att man kör ikapp den förlorade starttiden när man slipper stå still i den klassiska backen, säger Eriksson.

Har ni fått in klagomål från de som åkt på grund av problemen?

– När jag kollade igår kväll, var det väldigt lite av de diskussionerna. Det är för tidigt att säga, men många har haft förståelse för väder och vind.

Vasaloppet uppger att om någon kräver startavgift tillbaka på grund av strulet så kommer man att göra en bedömning utifrån det specifika fallet.