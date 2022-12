Efter klimatprotesterna: Vasaloppet förbereder sig på aktioner i spåret

– Vi följer utvecklingen för att se om det ökar eller vilken väg det tar, säger Johan Eriksson, vd för Vasaloppet.

Under flera år har Vasaloppet haft oljebolaget Preem som huvudsponsor och det är just oljebolagen som aktivisterna har riktat in sig på den senaste tidens protester i skidspåren.

– Vi försöker i första hand vara proaktiva för att se vilka scenarion vi kan behöva hantera, men vi vill inte gå några händelser i förväg, säger Johan Eriksson.

I klippet hör du hur Vasaloppets vd motiverar att de har ett oljebolag som sponsor.