Efter knivattacken i Leksand – samtliga har lämnat sjukhuset

Rektor Marcus Zetterlund berättar att man under morgonen samlade personal på skolan för att informera och svara på frågor efter gårdagens knivdrama.

– Vi samlades direkt då dagen startade. Sedan hade vi också en samling med alla elever på skolan. Posomgruppen fanns på plats och är med under hela dagen. Och all personal finns tillgänglig för elever under dagen ifall man vill prata, förklarar han.

Inga allvarliga skador

De två elever som knivskars har fått lämna sjukhuset utan allvarliga skador. Även den misstänkte gärningsmannen ska ha skadats, men inte heller han allvarligt.