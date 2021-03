En anhållen misstänkt för mordförsöket i Falun – hittades i Stockholm

Under tisdagen gick polisen ut med att man hade identifierat en misstänkt gärningsman efter mordförsöket i Falun under måndagen. Under natten mot onsdagen anträffades den misstänkte, en man i 20-årsåldern. Han sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök efter att ha hittats i Stockholm.

– Han söktes på flera ställen och hittades i Stockholm, berättar åklagare Ludmila Pronko.

”Tar ett steg i taget”

Mannen befinner sig fortfarande i Stockholm på onsdagsmorgonen och kommer att förhöras innan man fattar beslut om transport till Dalarna.

– Vi tar ett steg i taget. Nu ska han förhöras ordentligt och delges misstanke och så vidare, sedan går vi vidare därifrån, säger Pronko.

Pronko vill inte kommentera om det kan ha varit flera personer inblandade i händelsen.

– Just nu har vi en misstänkt för det här brottet, säger hon.

”Har en klarare bild”

Hon vill heller inte berätta mer om vad som tros ligga bakom det misstänkta mordförsöket i nuläget, även om hon tycker att man har en bild av förloppet.

– Vi har en klarare bild, men jag kan inte uttala mig mer om det i nuläget. Den som anhållits har itne hörts ordentligt och vi har flera vittnen som ska höras, så vi befinner oss i ett intensivt läge och jag är inte beredd att gå ut med detaljerna ännu, säger Ludmila Pronko.

Hittades skadad på en gångväg

Det var på måndagseftermiddagen som en man hittades svårt skadad på en gångväg vid Kålgården i Falun. Offrets skador ska ha åstadkommits av ett tillhygge som polisen inte har velat specifiera.

Under tisdagen uppgav polisen att offret ska vara allvarligt skadad, men att läget bedöms som stabilt.