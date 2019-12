Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. ”Det känns som vi kvinnor är tillbaka på ruta noll” – Camilla Andersson Sparring kommenterar den friande domen för Eskil Erlandsson. Foto: Bodil Ljungberg, SVT Visa alla (2)

Camilla Andersson Sparring: ”Jag är naturligtvis besviken”

Den före detta landsbygdsministern och riksdagsledamoten Eskil Erlandsson (C) friades under onsdagen från samtliga fall av sexuellt ofredande riktade mot tre kvinnliga politiker. En av målsägarna är falupolitikern Camilla Sparring (C).

– Som kvinna i dagens samhälle så kan jag väl säga att utfallet var ganska väntat. Det känns som om man kanske inte lyssnar så mycket på oss kvinnor, kommenterar Camilla Andersson Sparring dagens dom. Enligt åtalet var det i samband med Centerstämman i september 2017 som Eskil Erlandsson ska ha gjort närmanden mot Camilla Andersson Sparring. Ska ha smekt målsäganden på låret Det var inför ett föredrag på partistämman som Camilla Andersson Sparring satte sig under lunchen och tänkte förbereda sig. Efter en kort stund kom Eskil Erlandsson fram och satte sig bredvid henne. Enligt Andersson Sparring luktade Erlandsson öl, men det var inget hon tänkte mer på då. Enligt åtalet ska Erlandsson ha börjat lägga sina fingrar på hennes lår och smeka henne på låret, men domen slår fast att bevisningen inte räcker till. Vittnesuppgifter inte nog Tingsrätten anser att de vittnesuppgifter som kommit fram inte ”innebär att det är ställt utom rimligt tvivel att Eskil Erlandsson har agerat på det sätt som åklagaren har gjort gällande”. – Åklagaren har inte kunnat bevisa att det har gått till så som det har beskrivits i åtalet, säger tingsrättens ordförande Gudrun Antemar. I de två andra fallen anser tingsrätten det visserligen är bevisat att det skett beröringar, men att dessa inte ”haft en sådan sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar”. Rätten har varit enig i sitt beslut. Eskil Erlandsson har hela tiden nekat till brott. i videon ovan hör du varför inte Camilla Andersson Sparrings sak ledde ända till en fällande dom. Dela Dela

