Ewa var med om att en anhörig försvann – ”Man tänker ju det värsta”

En onsdagmorgon under hösten 2019 ringde telefonen hemma hos Ewa Björkqvist.

– Det var polisen som ringde mig tidigt på morgonen och berättade att det kommit in en anmälan om en försvunnen person. Då hade det kommit in en anmälan under natten. Ett vittne hade sett honom tidigt på morgonen längs riksvägen, berättar hon.

Vi träffar Ewa vid bystugan i byn. Det var den som fungerade som sambandscentral under sökandet.

