Färre barn föds i Dalarna – inte varit så få sedan 2003

Här nedan följer summan av genomsnittliga antalet födda barn per kvinna.

Kommun: 2021 2010

Avesta 2,1 2,1 Ludvika 2,1 2,0 Gagnef 2,0 2,3 Säter 1,9 2,3 Orsa 1,8 1,9 Smedjebacken 1,8 2,1 Borlänge 1,8 2,2 Hedemora 1,8 2,1 Rättvik 1,7 2,1 Älvdalen 1,7 2,2 Falun 1,7 1,9 Mora 1,6 1,9 Leksand 1,5 1,9 Vansbro 1,5 1,7 Malung-Sälen 1,4 2,1

Fotnot fakta: Summerad fruktsamhet

Den summerade fruktsamheten är summan av fruktsamheten i varje åldersgrupp. Det vill säga summan av det genomsnittliga antalet födda barn per kvinna i varje åldersgrupp under en given tidsperiod, till exempel ett kalenderår, enligt SCB.

Källa: SCB