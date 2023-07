Fler i Dalarna luras av telefonbedragare – så känner du igen ett vishingsamtal

I Dalarna har 81 misstänkta vishingfall anmälts hittills i år. Det handlar om personer som lurats att logga in på sin bank, lämnat ut koder eller kortuppgifter via telefon. Det kan jämföras med 54 fall under hela 2020, visar siffror som SVT begärt ut från Polisen.

– Om man tittar på brottsvinsterna på de här bedrägerierna nationellt, så ser man en ökning med 83 procent från 2020 till 2022 – vilket är ganska mycket, säger Matilda Eriksson Rehnberg som är utredare vid polisen i Dalarna.

Region Dalarna: Var uppmärksam

Under sommaren har Region Dalarna varnat för att människor blir uppringda av personer som uppger sig vara från regionens verksamheter. I telefonsamtalen ombeds den uppringda personen att identifiera sig via bank-id.

Nu uppmanar regionen åter folk i länet att vara uppmärksamma då den här typen av bedrägeriförsök fortsätter.

– Region Dalarna ber aldrig invånare lämna känslig information som konto- eller bankkortsuppgifter via telefonsamtal, sms eller mejlpost, säger Anders Nordahl, säkerhetschef i Region Dalarna.

I videon: Så känner du igen ett vishingsamtal – Matilda Eriksson Rehnberg från polisen berättar.