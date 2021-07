Google överklagar miljötillståndet – ”Överflödiga regler”

Anledningen är att Google vill att vissa delar i tillståndet upphävs, man anser att till exempel länsstyrelsen inte ska kunna ställa krav på bolaget om energihushållningsåtgärder. Google menar att man kommer att nå miljömålen ändå.

Bolaget framhåller i sin överklagan att man kommer ansluta sig till Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre, en av EU-kommissionen framtagen uppförandekod för att minska energianvändningen vid datacenter.

Argumentet: Modernt bygge

”Datacentret kommer att uppföras och designas så energieffektivt som möjligt utifrån den teknik som finns tillgänglig vid tidpunkten för idrifttagandet”, skriver it-jätten i överklagandet.

Just det moderna bygget i förhållande till regler som vanligtvis omfattar äldre industrier är något som bolaget inte anser bör gälla dem och att vissa formuleringar i miljötillståndet är rent av ”överflödiga”.

Överklagan lämnas in kort över till mark- och miljööverdomstolen som ska se över tillståndet.