Årets Artist

Miss Li

Årets Insats

Säg det med en sång – Johan Eriksson

Årets Nykomling

Bolaget

Årets Album

Poverty Metal – Henrik Palm

Årets Klassiska

Matthew Peterson

Årets Band

Brothers Of Metal

Årets Låt

Komplicerad – Miss Li

Årets Producent

Mike Emilio

Årets Låtskrivare

Linda Karlsson

Juryns Hederspris

Lena Willemark

Årets Musikvideo

No Honor Among Thieves – The Dishonest Few (Olle Ferner)

Studieförbundens Pris

Popkollo Dalarna

Årets Folkmusik

Maria Jonsson