Här demonstrerar Bensinupproret i Borlänge

Ett 20-tal personer samlades i Borlänge i lördags för att köra genom stan för att tutande visa sitt missnöje mot bränsleskatterna.

– Jag måste använda bilen. Om jag ska åka kollektivt tvingas min son vara på dagis i 12 timmar, säger Jonna Vesa, samordrare för Bensinupproret 2.0 i Borlänge som förklaring till varför hon protesterar.

Enligt globalpetrolprices.com har bensinpriset i Sverige haft ett medelvärde på 16 kronor och tio öre under perioden mars till juni i år. Toppnoteringen var 16.94 kronor per liter, den 27 maj. Medelvärdet i världen har under samma period legat på 14 kronor och 25 öre.

25 länder har högre bensinpriser än Sverige

Idag är bensinpriset lägre igen. Men det räcker inte för Jonna.

– Vi vill ha bort bränsleskatten, och den har inte sjunkit, förklarar Jonna.

Enligt globalpetrolprices.com har 25 länder i världen högre bensinpriser än Sverige. Däribland både Norge och Danmark. Dyrast är det i Hongkong i Kina.

I klippet ser du protesterna och hör hur Jonna Vesa tycker att man ska göra för att minska utsläppen istället.