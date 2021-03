Här ska du bo om du vill undvika blåsten – meteorologen svarar

Prognosen du ser i din väderapp kommer från en vädermodell, det finns ca 4-5 vädermodeller som de olika apparna använder. SMHI och YR har meteorologer som väljer in den modellen som passar bäst och justerar samtidigt datan lite men andra appar anvädner sig bara av en modell. Så det beror helt enkelt (eller inte alls enkelt, det är jättekomplicerat) på vilken vädermodell som du ser i appen och hur bra just den vädermodellen är på att fånga upp väderläget just nu.

YR kommer ju från det norska väderinstitutet och därför kan den modellen de valt att läsa in stämma lite bättre i områden nära Norge.

Mitt tips är att kolla på (SVTs vädersändningar såklart) många olika appar, om alla appar säger ungefär samma sak blir det nog precis så, är apparna väldigt olika har vädermodellerna svårt att fånga väderläget och då gör du bäst i att läsa meteorologernas kommentar på SVT-väder eller SMHIs hemsida.

Sen finns det en faktor till i apparna, vi upplever grafiken på olika sätt, exakt samma väder kan se rätt olika ut beroende på hur till exempel regnsymbolen är ritad, samma väder med olika design kan ju både se ut som skyfall eller duggregn...