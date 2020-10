– Just nu är alla jätteoroliga efter det som hänt i helgen till exempel, berättar Monica Bodin om stämingen i Tjärna Ängar just nu och syftar på en knivskärning i området där två personer skadades under den gångna helgen.

– Det som hänt är fruktansvärt. Vi måste göra någonting nu, tillsammans, fortsätter hon.

Se klippet ovan där Monica Bodin berättar mer om stämningen i området och vad hon ser och hör i mötet med ungdomarna.