Årets Dalkarlsvandring mot Stockholm har startat

Det var ett 50-tal vandrare som mötte upp i morse i Mora respektive Orsa och många av dessa hade vandrat tidigare år på de gamla vägarna till Stockholm. För det tycks vara lätt att bli biten av detta. Det framgår av vandrarna i klippet. Finallördagen blir det gemensam vandring genom Stockholm fram till Gamlastan.

Tradition sedan 1500-talet

Dalkarlsvandringen uppmärksammar arbetsvandringarna till Stockholm som var en del av bondelivet, särskilt under under 1800- och 1900-talet. När utkomsten av jorden inte räckte till vandrade dalfolket till huvudstaden för att ta arbete som t ex tjänstefolk eller för att sälja hantverk.Traditionen har funnits sedan 1500-talet