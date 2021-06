Jenny från Stockholm tog sprutan i Avesta: ”Tänkte att här finns det extra doser”

Alla som är bosatta i Sverige kan boka tid för covid-vaccinering på vilken vårdcentral i Sverige man själv vill.

– Vi har sett att flera från Västmanland har bokat in vaccin i Dalarna, men många i Norberg och det området har ju redan vård i Dalarna. Det tror jag är en bidragande orsak till att de bokar in sig för vaccin här, säger Olof Ehrs, vaccinsamordnare i Dalarna, som menar att det här i värsta fall kan fördröja Dalarnas vaccinationsprocess.

Fått Avesta som alternativ

När SVT Nyheter Dalarna besökte Avesta Parken, där vaccineringen av covid-19 sker, var det flera personer där som inte var folkbokförda i Dalarna som bokat in sig för vaccinering. Flera hade bokat in sig i just Avesta eftersom de fått upp det som ett bokningsbart alternativ när de letade lediga vaccinationstider via Doktor.se, företaget som sköter vaccineringen åt region Dalarna i bland annat Avesta.

– Jag fick upp det i appen som en förfrågan och då tänkte jag att här finns det extra doser. Och två timmar i bil kändes överkomligt i sammanhanget, säger Jenny Arvidsson från Stockholm.

Vid vaccinationsbokning i appen får patienten frågan om man vill boka i en annan region även fast doserna är avsedda för befolkningen i Dalarna. Foto: Audrey Erath /SVT

Jörgen Malmberg är projektledare för vaccinationsbokningen på Doktor.se.

– Vi kan inte neka någon som har rätt till vård. Men vi har ingenstans gått ut med att vi önskar att utomläningar bokar tid i en annan region. Det vi kan göra är att vara tydliga med att dos ett och dos två ska tas på samma ställe, sedan är det upp till medborgarna att göra ett klokt och rätt val, säger han.

Men tillägger att formuleringen i appen kan ses över.