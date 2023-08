Kraftigt regn över Dalarna – flera larm om översvämning och strömavbrott

Under lunchtid på måndagen kom tre larm om översvämning i Rättvik in på mindre än tio minuter. Regnovädret har dragit in över delar av Dalarna. När SVT nådde räddningstjänsten hade enheter skickats till de drabbade områdena men det fanns inte tid att svara på frågor.

– Det regnar jättemycket. Jag har inte riktigt tid att prata, det ringer i telefonen nu, säger räddningstjänsten när SVT når dem på telefon.

Boende i Rättvik vittnar om förstörda vägar och vatten som forsar genom trädgårdar.

Åska orsakar strömavbrott

I Älvdalen och Mora kommun stod totalt över 11 000 hushåll temporärt utan ström på grund av åska under måndagseftermiddagen. Majoriteten av avbrotten har varit kortvariga, och många hushåll har nu fått strömmen tillbaka, Strömavbrotten har skett på flera olika platser.

Se i klippet de stora mängder slam som forsar genom bostadsområdet.