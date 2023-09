Kvinna försvunnen i Smedjebacken – Polisen: ”Vi söker med alla resurser vi har”

Kvinnan sågs senast under lördagsmorgonen i området Morgårdshammar i Smedjebacken. Polisen sökte kvinnan under söndagen och har under natten mot måndagen sökt med bland annat helikopter. Sökandet fortsätter även under måndagen.

– Vi jobbar på för fullt. Vi har genomfört sök på väldigt stora områden och söker med hund och alla resurser vi har tills vi hittar henne, berättar polisens presstalesperson Sophia Jiglind på måndagsmorgonen.

Ber om allmänhetens hjälp

Polisen vill ha allmänhetens hjälp med iakttagelser kring kvinnan som har en smal kroppsform, är cirka 170 centimeter lång, brukar ha keps, jeans och rosa gymnastikskor.

– Jag tänker att allmänheten håller ett extra öga nu när vi gått ut med efterlysning. Man kanske går en liten extra sväng. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få, säger Sophia Jiglind.

Den som ser kvinnan uppmanas att ringa 112. Tidigare iakttagelser eller uppgifter lämnas till 114 14.