Löparna Maria och Per i Falun väljer ”naked running” – skippar tekniken

Trenden ”naked running” handlar inte om att springa helt utan kläder, utan att välja bort teknik som pulsklocka, GPS, telefon, musikspelare m.m när man tränar. Istället ligger fokus på upplevelsen och känslan.

– Man har nog med press på sig i livet. Det är skönt att man inte behöver lägga en massa tid på den där tekniken, säger Per Dicander.

”No watch, no phone – no problem”

Samtidigt som det är allt vanligare med träningsappar och pulsklockor så märks ett motstånd mot tekniken. På sociala medier syns citat som ”no watch, no phone – no problem” under hashtaggen ”naked running”.

Maria Gabriels och Per Dicander i Falun väljer att springa utan teknik av flera anledningar. Se mer om varför i videon ovan.

– Det duger att uppleva rörelsen, man måste inte visa upp att man har varit ute, säger Maria Gabriels.

Tekniken kan hjälpa eller stjälpa

Enligt idrottspsykologiska rådgivaren Jenny Hedlund kan teknikanvändningen vid löpning både hjälpa och stjälpa.

– Man måste själv fundera över om tekniken fyller en funktion för mig, eller inte, säger hon.

Så får du till träningen – se mer med experten i videon nedan.