Mando Diao, Willemark och Ledin – här är de nya artisterna i Swedish Music Hall of Fame 2023

Artister i Swedish Music Hall of Fame (ÅR för inträde) Visa

Abba (2014)

Alice Babs (2015

Anders Burman (2015)

Ann-Louise Hanson (2023)

Barbro Hörberg (2016)

Bathory (2021)

Björn Skifs (2021)

Brita Borg (2022)

Britt Lindeborg (2017)

Broder Daniel (2018)

Calle Jularbo (2017)

Carola (2015)

Cornelis Vreeswijk (2014)

Denniz Pop (2016)

Doris (2018)

Ebba Grön (2014)

Entombed (2014)

Europé (2018)

Eva Dahlgren (2014)

Evert Taube (2014)

Georg Riedel (2020)

Gullan Bornemark (2015)

Håkan Hellström (2020)

Infinite Mass (2020)

Ingela “Pling” Forsman (2020)

Jan Johansson (2014)

Jason “Timbuktu” Diakité (2021)

Jenny Wilson (2023)

Jussi Björling (2015)

Kai Gullmar (2018)

Karin Dreijer (2020)

Karl Gerhard (2016)

Kent (2016)

Lars Gullin (2022)

Leila K (2016)

Lena Willemark (2023)

Lill Lindfors (2020)

Lill-Babs (2017)

Lisa Nilsson (2021)

Looptroop Rockers (2017)

Magnus Uggla (2017)

Mando Diao (2023)

Marie Bergman (2018)

Martin “Max Martin” Sandberg (2020)

Merit Hemmingson (2017)

Monica Dominique (2016)

Monica Törnell (2022)

Monica Zetterlund (2014)

Nationalteatern (2014)

Neneh Cherry (2015)

Ola Håkansson (2017)

Olle Adolphson (2023

Owe Törnqvist (2016)

Peps Persson (2015)

Petter (2022)

Povel Ramel (2020)

Pugh Rogefeldt (2020)

Py Bäckman (2021)

Robyn (2015)

Roxette (2014)

Siw Malmkvist (2016)

Stina Nordenstam (2014)

Sven Ingvars (2016)

Tant Strul (2020)

Ted och Kenneth Gärdestad (2018)

The Cardigans (2017)

The Latin Kings (2014)

The Soundtrack of Our Lives (2022)

Titiyo (2018)

Tomas Ledin (2023)

Ulf Lundell (2015)

Yngwie Malmsteen (2015)