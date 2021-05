Minderårig förnedrad och rånad i Ludvika – nu åtalas två personer i övre tonåren

Det var under natten mellan den 12 och 13 oktober 2020 som en yngre kille tvingades in i en bil i centrala Ludivika. Där ska han blivit utkörd i skogen, tvingats klä av sig naken och kyssa gärningsmännens skor, för att sedan rånas på sin mobiltelefon. Övergreppet ska ha skett under knivhot som sedan filmades.

Gärningsmännen ska sedan ha hotat pojken med kniv om han skulle gå till polisen. De ska därefter ha lämnat platsen.

Dagen efter händelsen kunde polisen gripa två män i de över tonåren misstänka för brotten. Även en yngre flicka togs in till förhör, men kunde tidigt i utredningen släppas, på grund av att hon inte var straffmyndig.

I veckan åtalades de två männen misstänkta för bland annat rån, olaga frihetsberövande och olaga tvång.

En av männen misstänks också för övergrepp i rättssak, något han nekar till.