Muterade sydafrikanska viruset upptäckt i Sälen

Under torsdagen konstaterades ett fall av det muterade sydafrikanska viruset i Dalarna, under fredagen har ytterligare ett fall upptäckts. Båda fallen upptäcktes via självprovtagning i Sälen.

– Jag kan säga så mycket som att det inte handlar om turister, säger Helena Ernlund.

Det muterade sydafrikanska viruset tros vara mer smittsamt än det ursprungliga viruset. De två Sälenfallen ska ha testats i början av februari. Skälet till att det blivit känt först nu är att det handlar om självtester och de har hittills tagit längre tid att analysera. De tester som görs i samband med smittspårningen av det muterade viruset kommer att gå snabbare att analysera.

– Nu finns smittan i Sälen och det är förstås inte bra när så många människor förväntas komma till samma plats nu under sportlovet, det ökar spridningsrisken, konstaterar Helena Ernlund