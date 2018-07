Nazismen starkast i Ludvika

Granskningen visar vilka kommuner som under de senaste tio åren har haft högst grad av nazistisk närvaro. Det rör sig om exempelvis olika typer av propagandaspridning och aktiviteter som studiecirklar och ett aktivt arbete i kommunpolitiken.

Ledare flyttar till Dalarna

Enligt Expo sticker bland annat Dalarna ut som ett område med ovanligt hög nivå av nazism

– Det är flera faktorer som har medfört att ledare, många som kommer från andra delar av Sverige, valt att flytta dit. Lite klumpigt uttryckt är det inte Dalarnas fel utan det är mycket som gjort det svårt att hantera, säger Christer Mattsson som är forskare på Segerstedtinstitutet.

Behövs lokalt fokus

Många kommuner som har problem med nazistisk verksamhet saknar handlingsplaner, enligt granskningen.

Christer Mattsson säger också att de handlingsplaner som väl finns är tandlösa. I kommuner som Ludvika och Borlänge måste man jobba med mer lokal förankring. Exempelvis behöver man se över hur man kan bidra till säkerhet för personer som blir målgrupper för nazismen och under vilka premisser som lokaler hyrs ut.

”Liten möjlighet att påverka”

Viktigast av allt är enligt Christer Mattsson att arbeta mer långsiktigt.

– Insatser som görs under ett eller två års tid är helt meningslösa. Människor som rekryteras in i de här miljöerna gör det i en komplicerad process. De som går in i morgon har redan funnits i en miljö i många år – då har vi väldigt liten möjlighet att påverka det om vi inte jobbar långsiktigt.