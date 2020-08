Norge öppnar gränsen mot Dalarna

För ett par veckor sedan öppnades riksgränsen för resor till och från Värmland. Nu har också antalet nya fall av coronasmitta i Dalarna kommit under den nivå som norska regeringen och norska folkhälsomyndigheten hittills krävt för att öppna för fritt resande över gränsen. Kravet har varit att det ska vara under 20 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

Uppfyller kraven

Dalarna har haft 19 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Det visar veckostatistiken som publicerades av folkhälsomyndigheten på torsdagen. Därmed uppfyller Dalarna de tidigare norska kraven.

Även tre andra län i Sverige ligger nu under den nivå som krävs för resor till och från Norge. Det är Västerbotten som haft 12 fall, Uppsala 16 fall och Sörmland som haft 11 nya inrapportede fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Samtidigt har nu tre län som tidigare öppnats för resor till Norge fått 20 eller fler nya fall per 100 000 invånare.

Flera län stängs igen

Kronoberg och Skåne stängs för resor till och från Norge utan karantän. Gränsen mellan Norge och Sverige stängdes för allmänheten den 16 mars.

Karantänen för Dalarna slopas nu från och med lördagen den 8 augusti.