Omkring 100 personer söker efter försvunna Borlängekvinnan

Fortfarande har polis och frivilliga inte hittat den kvinna i 85-årsåldern som ska ha försvunnit från sitt hem under natten mot söndagen. Frivilligorganisationer har deltagit i sök både under dag och natt och under måndagen flyttade polisen de resurser som var planerade att söka efter den befarat mördade kvinnan i Avesta till Borlänge.

Under tisdagen jobbar ett 20-tal poliser med fallet tillsammans med omkring 80 personer från Hemvärnet, Missing People och Frivilliga resursgruppen, FRG.

Helikopter och drönare beställt

Helikopter och drönare har beställts till att delta i sökandet och sökandet kommer att riktas åt östra Borlänge, närmare kvinnans bostad, enligt polisen.

– Det finns en stab som hela tiden jobbar med att ta emot tips och gör bedömningar och drar slutsatser utifrån dem, berättar Stefan Dangardt, presstalesperson hos polisen i Dalarna.