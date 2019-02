Polisens sökinsats efter försvunna kvinnan trappas upp

Den äldre kvinnan som försvann från sitt hem i Hytting i Borlänge under natten mot söndagen har sökts av en stor polisinsats under helgen och av Missing people under natten mot måndagen.

Flyttar resurser från Avesta – ”Här är syftet att rädda liv”

Nu tar polisen resurser från sökandet efter den befarat mördade kvinnan i Avesta för att istället söka efter den äldre kvinnan i Borlänge. Under måndagen hade man planerat för att fortsätta sökandet i Avesta, men resurserna flyttas till Borlänge.

– I Avesta utgår vi från att kroppen är död, men i Borlänge är syftet att rädda liv, så det är en tydlig omprioritering där, berättar polisens presstalesperson Stefan Dangardt och fortsätter:

– Sedan följer vi naturligtvis upp tips i Avesta-ärendet också.

”Får in tips hela tiden”

I övrigt söker flera frivilligorganisationer i Borlänge efter kvinnan.

– Det ska finnas uppgifter om att hon setts i närheten av Kupolen, så där söker vi, men vi har också styrt om söket lite mot Östra Borlänge, närmare hemmet, där det också ska finnas vittnesuppgifter. Vi får in tips hela tiden som vi värderar och följer upp, berättar Dangardt.

Eventuella iaktagelser eller andra tips om den försvunna kvinnan kan meddelas till polisen på telefonnummer 114 14.