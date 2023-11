Så mycket kommer Dalatrafiks nya bussbiljetter kosta

Antalet zoner kommer att minska från 60 till en handfull. Det beslutades på måndagens regionfullmäktige, under protester från Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Priserna höjs för korta resor

De som sparar pengar på det nya systemet är resenärer som åker långa resor mellan många olika kommuner. För resenärer som åker korta resor, särskilt till och från Borlänge, blir det dyrare. Se priserna i faktarutorna längst ned i artikeln.

– Borlänge är navet i länet när det gäller kommunikationer och infrastruktur, och Borlänge har därmed det största utbudet. Det har varit utgångspunkten i förslaget, förklarade kollektivtrafiknämndens ordförande Abbe Ronsten (S) för SVT i våras.

600 färre turer ska spara pengar

Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd har nyligen klubbat att cirka 600 bussturer i veckan ska dras in under vintern, för att spara 28 miljoner kronor per år.

Besparingarna påverkar främst bussturer som har haft färre än sex påstigande inom städerna, eller färre än tre påstigande på landsbygden. Däremot påverkas inte turer med skoltrafik.

Nattbussarna försvinner

Nattrafiken inom Falun och Borlänge försvinner helt då resandet är mycket begränsat.

Linje 102 Rättvik – Borlänge tas bort helt, då denna linje sattes in som extra förstärkning när tågtrafiken längs samma sträcka hade mycket störningar.