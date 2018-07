Sämre väderförhållanden i Lima: ”Elden kan blossa upp igen”

– Det är mycket glödbränder, så fort det börjar blåsa kan det blossa upp igen, säger Per Hampus, räddningsledare vid Malung-Sälens räddningstjänst.

Han säger att han därför inte törs svara på hur branden kommer utveckla sig under dagen.

– Det är i dag vi får se hur det blir, men jag är försiktigt opimistisk.

Området har brunnit sedan i söndags och redan under måndagskvällen verkade branden vara under kontroll. Men under tisdagen tog vinden fart och elden blossade upp på nytt. Sedan dess har räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun förstärkning från bland annat räddningstjänsten i Göteborg och under torsdagskvällen anlände ytterligare förstärkning från Falkenberg och Halmstad.