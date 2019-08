Visa alla (2)

Sjukvård med nytt arbetssätt i gammal ambulans

Under Dansbandsveckan och nu under Classic Car week har sjukvården haft läkare på plats under nätterna. Regionen har plockat bort båren i en ambulans och gjort en lednings- och bedömningsbil som används till undersökning och behandling.

Bilen bemannas av en ambulanssjuksköterska med ledningskompetens och en läkare. Genom att snabbt kunna behandla lindriga skador på plats slipper man ambulanstransporter vilket medför större tillgänglighet till ambulans i närområdet. Läkare på plats kan också bistå polisen med medicinska bedömningar om berusade omhändertagna personer behöver vård eller kan sättas i en cell för tillnyktring. Det för Dalarna nya arbetssättet fungerar bra tyckte torsdagskvällens besättning. I klippet hör du ambulanssjuksköterska Jesper Yvell och läkare Enrico Mansfeld om region Dalarnas bedömningsbil. Dela Dela

